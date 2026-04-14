冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、フレンチトーストの作り方を紹介しています。【画像】うわ…おいしそ！コチラが「アイラップdeフレンチトースト」のレシピです！！ボウルもバットもいらないフレンチトーストの作り方公式アカウントは、「ボウルもバットもいらない アイラップdeフレンチトースト」と題して、レシピを紹介しています。【アイラップdeフレ