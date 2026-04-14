共産党の山添拓参院議員が2026年4月13日にXを更新。12日に開催された自民党大会で陸上自衛隊中央音楽隊所属のソプラノ歌手が国歌斉唱したことについて、自衛隊の「政治利用」と批判した。「最低限の距離感すらない」自衛隊法第61条では「隊員は選挙権の行使を除き、政治的行為をしてはならない」と定められており、今回の歌唱が同法に抵触する可能性が指摘されている。これについて自民の鈴木俊一幹事長は13日、記者会見で「個人に