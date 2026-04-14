元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が13日、自身のインスタグラムを更新。人気アイドルとの関係を明かした。「時差投稿になりますが」と前置きしたうえで「先日、westの桐山 照史くんがドッグカフェをオープンすると連絡をいただいたので…夫婦＆corazonスタッフとプレオープンに行ってきました〜」とつづり、「WEST.」桐山照史と夫で元プロレスラーの佐々木健介とのスリーショットなどを投稿した。「桐山君とは