元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が13日、自身のインスタグラムを更新。人気アイドルとの関係を明かした。

「時差投稿になりますが」と前置きしたうえで「先日、westの桐山 照史くんがドッグカフェをオープンすると連絡をいただいたので… 夫婦＆corazonスタッフとプレオープンに行ってきました〜」とつづり、「WEST.」桐山照史と夫で元プロレスラーの佐々木健介とのスリーショットなどを投稿した。

「桐山君とは、愛犬繋がりのフレブル仲間でね 仲良くさせてもらってますが」と関係に触れた。

「犬も一緒に入れるドッグカフェで中目黒にオープンしたので（実は若い時に、目黒はずっと住んでいたし下目黒に事務所があって中目黒も良く行ってたので…結構、場所は詳しい） 大通り沿いのとってもいい場所にあるので分かりやすいカフェです」と紹介した。

「F BULL’S Cafe この日のプレオープンは、桐山くんもお店を切り盛りしてて 皆さんにご挨拶したり頑張ってる姿に感動 そして食べるものはキューバサンドやホットドッグ イチオシは、フレンチトースト 若いスタッフの活気あふれる子達とボリューミーなサンドやホットドッグに大満足でした」と北斗。「お店のロゴマークでもあるフレブルのイラストが可愛くて 犬を飼っていない人でも普通にカフェとして行ったら楽しいと思います パパもキューバサンドに大満足でした オープンは4月15日からです」とつづった。

「運良く桐山君に会えるかもしれないし ファンの方は、行く時に会えるかな〜ってドキドキだね うちも…梅ちゃん達を連れて行きたいんだけど 流石にうちの子達は3匹だとデカすぎる」と記した。

桐山は昨年8月、ライフスタイルブランド「F BULL'S（エフブルズ）」を立ち上げ、その実店舗として今月、東京・中目黒にドッグカフェ「F BULL’S Cafe」をオープンした。