アイナ・ジ・エンドが、きょう14日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜 深0：24）に出演する。【場面写真】実は同い年！対談する菊池風磨＆アイナ・ジ・エンド同番組は、毎回1組のアーティストを迎え、MCの菊池風磨と畑芽育とのトークや紹介VTRなどを通じて楽曲に込められた思いや制作背景をひもときながら、スタジオライブを披露する“没入型”の音楽番組。トークからライブまでをひと