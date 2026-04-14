「フィット」が大胆イメチェン!?ホンダを代表するコンパクトカー「フィット」が、今、大きな転換期を迎えています。現行の4代目モデルが登場したのは2020年2月のこと。歴代モデルを振り返ると、初代・2代目は6年、3代目は7年でフルモデルチェンジを迎えてきました。【画像】超カッコいい！これが細目の「“新型”フィット」です！（30枚以上）満6年を終えた現在、いつ次世代へ移行してもおかしくない時期に差し掛かっていま