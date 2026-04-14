「フィット」が大胆イメチェン!?

ホンダを代表するコンパクトカー「フィット」が、今、大きな転換期を迎えています。

現行の4代目モデルが登場したのは2020年2月のこと。歴代モデルを振り返ると、初代・2代目は6年、3代目は7年でフルモデルチェンジを迎えてきました。

【画像】超カッコいい！これが細目の「“新型”フィット」です！（30枚以上）

満6年を終えた現在、いつ次世代へ移行してもおかしくない時期に差し掛かっていますが、市場での戦いは決して楽なものではありません。

2025年の新車販売ランキングを見てみると、フィットは19位。ライバルのトヨタ「ヤリス」が1位、日産「ノート」が10位、トヨタ「アクア」が12位と上位に並ぶ中、やや存在感が薄れているのが現状です。

ホンダもこの状況を打破すべく、2022年のマイナーチェンジ以降、毎年何らかの一部改良や特別仕様車の投入を続けてきました。こうしたこれまでの動きを考えると、今後も販売を勢いづかせるための「次の一手」が打たれる可能性は非常に高いでしょう。

では、具体的にどのような進化が期待できるのでしょうか。まず考えられるのが、外観デザインの大幅な刷新です。

特にモデル末期のカンフル剤として、第一印象を決める「顔つき」の変更は大きな効果が見込めます。ここでヒント になるのが、中国仕様のフィットです。

中国ではすでにフロントデザインが一新されており、現行の日本仕様が持つ「つぶらな瞳」のような親しみやすいヘッドライトとは対照的に、最新トレンドを反映した非常に細くシャープなLEDライトが採用されています。

この激変ぶりに、SNS上では「シャープでめちゃカッコいい！」「近未来的なデザインで、やっとトレンドに追いついた感じ」といった肯定的な声が目立ちます。一方で、「柴犬みたいな愛嬌のある顔が好きだったのに寂しい」「少しデザインが派手すぎるかな」と、現行モデルの“癒やし系スタイル”を支持する層からは戸惑いの書き込みも見られ、まさに賛否両論の盛り上がりを見せています。

機能面でのアップデートも期待されます。現在は一部グレードのみの機能である「ブラインドスポットインフォメーション」などを、一部改良を機に全グレードへ拡大、標準化することも考えられます。

また、中国仕様で採用された10.1インチの大型モニターについても、「ナビ周りの古さが不満だったから、日本仕様も最新にしてほしい」といった実用面での進化を心待ちにする声が散見されます。

さらに、ファンの期待を裏切らないのが特別仕様車の存在です。アウトドア仕様の「NATURE STYLE」などの追加が期待される中、特に注目されているのがスポーツグレード「RS」の動向です。

軽自動車の「N-ONE」がそうであるように、RSを6速MT（マニュアル）専用に設定し直すというアイデアには、「この鋭い顔なら、いよいよMT設定を復活させてほしい」「見た目に見合う走りの進化を期待している」といった、熱心なファンからの熱い要望が寄せられています。

どのような形であれ、販売台数の底上げを図るには魅力的な改良が不可欠です。SNSではすでに「日本でもマイチェンでこの顔になるの？」と大きな注目が集まっています。

モデル末期だからこそ、誰もが「今、これが欲しい」と思えるような、驚きのある進化を期待せずにはいられません。