新年一般参賀で、集まった人たちに手を振られる天皇、皇后両陛下と愛子さま、秋篠宮ご夫妻と佳子さま、悠仁さま（2026年1月2日、写真：共同通信社）2021年の有識者会議報告が示した「皇族数の確保」を巡る方策に基づき、約1年ぶりに再開される皇室制度改革の全体会合。女性皇族が婚姻後も身分を保持する案や、旧宮家の男系男子を養子に迎える案など、具体的な制度化に向けた議論が山場を迎えている。各党で見解が分かれる「配偶