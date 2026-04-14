お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（４７）が１３日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・午前１１時半）に生出演し、入学した大学名を明かした。

月曜アシスタントの松本明子が左足首を骨折し入院中のため、ピンチヒッターで登場した。

土屋は１０日に自身のインスタグラムを更新し、美術大学に進学したと報告。２年間予備校に通い、受験で見事合格したという。この日は「初出しの情報。行ってる大学は高田先生の前で発表しようと思って取っておきました。大学に許可取って」とし、「数ある美術系の大学の中で、私が今通っている美大というのは日本大学芸術学部でございます。高田先生の後輩になります」と公表した。

日芸出身の高田氏が「でました！あそこ１番難しいんだろ？」と話すと、土屋は「大変でした、本当に。なんとか入れました」と説明。「日大芸術学部の美術学科に合格いただいて、きょうも１コマ目があったので、ギリギリになっちゃって」と授業から生放送に駆けつけたと語った。

創価大卒の土屋。「編入学試験というのを受けて。（卒業まで）順調だったら３年なんですけど」といい、「今日もラジオショー終わった後、戻らなきゃいけないんだから。５限行かなきゃ」と多忙な生活を明かした。

受験科目は「デッサンと面接」で、面接では仕事について「漫才協会常務理事です」と答えたという。「かましといた方がいいかなと思って」としたが、「（面接官は）『ほ〜』って全然刺さってなかった。何ですかそれは？みたいな感じでしたけど」と明かして笑わせていた。