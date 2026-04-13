「ナインティナインティ（9090）」などのアパレルブランドを運営するyutoriが、小嶋陽菜がプロデュースするライフスタイルブランド「ハーリップトゥ（Her lip to）」の運営会社heart relationの全株式を取得し、完全子会社化することを発表した。併せて、小嶋に対して第三者割当による新株式の発行を行う。株式取得および払込期日は4月30日を予定している。【画像をもっと見る】yutoriは、2024年8月にheart relationの株式