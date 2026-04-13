「ナインティナインティ（9090）」などのアパレルブランドを運営するyutoriが、小嶋陽菜がプロデュースするライフスタイルブランド「ハーリップトゥ（Her lip to）」の運営会社heart relationの全株式を取得し、完全子会社化することを発表した。併せて、小嶋に対して第三者割当による新株式の発行を行う。株式取得および払込期日は4月30日を予定している。

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yutoriは、2024年8月にheart relationの株式51%を取得し子会社化（取得価額16億8300万円）。その後、heart relationは継続的な成長を遂げて安定的に利益を創出しており、今後も成長余地を有していることから、同社の完全子会社化が、yutoriグループの収益基盤強化および資本効率の向上に資する重要な施策であると判断したという。取得価額は約19億6000万円。小嶋個人の持ち分売却額は約18億2000億円にのぼる。

新株式発行は、heart relationの株式に係る譲渡の決済として、本件譲渡代金債権の一部（1億1663万3600円分）を小嶋からyutoriに現物出資。yutoriは当該現物出資に基づき第三者割当の方法により小嶋に対して本新株式を発行する。発行株式数は5万3600株。

yutoriは小嶋に対し、「本新株式を発行し、当社株主となっていただくことで、当社グループへの経営参加意識をより高め、当社グループの業績拡大へ寄与していただけることを期待しております」とコメントしている。

◾️ハーリップトゥ：公式サイト