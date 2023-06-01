【Amazon：HHKBキーボード セール】 セール期間：4月14日0時～4月26日23時59分 黒 Amazonにて、HHKBのキーボード「Professional HYBRID 英語配列」（黒/白）がセール価格で販売されている。セール期間は4月26日23時59分まで。 本製品は、A4ハーフサイズ強のコンパクトさが特長のキーボード。ミニマルなキー