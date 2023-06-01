黒

Amazonにて、HHKBのキーボード「Professional HYBRID 英語配列」（黒/白）がセール価格で販売されている。セール期間は4月26日23時59分まで。

本製品は、A4ハーフサイズ強のコンパクトさが特長のキーボード。ミニマルなキーが合理的に並んでいるためホームポジションから手を移動させる必要がなく、スピーディなタイピングが可能となっている。さらに、無接点で（底付きなしに）スイッチングする「静電容量無接点方式」により、深いストロークと極上のキータッチを実現している。

また、Bluetooth接続とUSB接続が可能。Bluetooth接続ではデバイスをあらかじめ登録（4台まで）しておくことにより、簡単なキー操作で目的の機器とすぐに接続できる。 USBには“逆差し”も可能なType-Cコネクターを採用。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【白】