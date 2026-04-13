アニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』が、2026年7月5日よりTOKYO MX・BS11にて放送されることが決定した。あわせて橋本みゆき歌唱の主題歌が聴けるメインPV第2弾、場面カットが解禁された。【画像】過激すぎる格好！『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』場面カット2017年9月、日本でのサービスを開始したスマートフォン向け艦船擬人化アプリゲーム『アズールレーン』。2019年冬にはTVアニメーション