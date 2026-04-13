『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』放送日決定 主題歌も聴けるPVと場面カット解禁
アニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』が、2026年7月5日よりTOKYO MX・BS11にて放送されることが決定した。あわせて橋本みゆき歌唱の主題歌が聴けるメインPV第2弾、場面カットが解禁された。
【画像】過激すぎる格好！『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』場面カット
2017年9月、日本でのサービスを開始したスマートフォン向け艦船擬人化アプリゲーム『アズールレーン』。2019年冬にはTVアニメーションが放送され、その他にも様々な業界との異色コラボなどゲーム内外で常に話題を呼びつつ、2025年９月にはサービス開始8周年を迎えた。
そんな『アズールレーン』の公式スピンオフとして、アズールレーン公式X（旧Twitter）、月刊ComicREX（一迅社刊）にて連載中の4コマコミック作品が『アズールレーン びそくぜんしんっ！』。
そして、ショートアニメ第2期『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』の放送開始日が7月5日に決定した。
PVではこれまでのKV・PVに登場していた艦船だけでなく、新たに6体の艦船の姿も確認できるほか、同時に情報解禁となった橋本みゆき歌唱の主題歌「Lu lu lun♪〜ウラハラ気分はオートマティック〜」を一足早く楽しむことができる。
【画像】過激すぎる格好！『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』場面カット
2017年9月、日本でのサービスを開始したスマートフォン向け艦船擬人化アプリゲーム『アズールレーン』。2019年冬にはTVアニメーションが放送され、その他にも様々な業界との異色コラボなどゲーム内外で常に話題を呼びつつ、2025年９月にはサービス開始8周年を迎えた。
そして、ショートアニメ第2期『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』の放送開始日が7月5日に決定した。
PVではこれまでのKV・PVに登場していた艦船だけでなく、新たに6体の艦船の姿も確認できるほか、同時に情報解禁となった橋本みゆき歌唱の主題歌「Lu lu lun♪〜ウラハラ気分はオートマティック〜」を一足早く楽しむことができる。
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