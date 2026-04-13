おととい、東京オリンピック金メダリストの阿部詩選手を招いた柔道教室が黒部市で開かれ、子どもたちが現役のトップ選手の技を間近で学びました。阿部詩選手「みなさんに少しでも柔道の技術を教えられたならと思います。よろしくお願いします」黒部市では、子どもたちの育成を目的に、トップアスリートが講演や指導をする取り組みを行っています。おとといは、2021年の東京オリンピックで金メダルに輝いた柔道の阿部詩選手を