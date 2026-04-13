おととい、東京オリンピック金メダリストの阿部詩選手を招いた柔道教室が黒部市で開かれ、子どもたちが現役のトップ選手の技を間近で学びました。



阿部詩選手

「みなさんに少しでも柔道の技術を教えられたならと思います。よろしくお願いします」



黒部市では、子どもたちの育成を目的に、トップアスリートが講演や指導をする取り組みを行っています。おとといは、2021年の東京オリンピックで金メダルに輝いた柔道の阿部詩選手を招き、柔道教室には県内の小中学生 約250人が参加しました。阿部選手は一本背負いや大外刈りを実演し、子どもたちは真剣な表情で取り組んでいました。





阿部詩選手「おぉーいいよ！うまい！イエイ」阿部詩選手「自分の技をひとつ持っておくというのが、最後自分を助けてくれるので、どんな技でもいいから自分の武器って言うのをひとつ見つけてほしいなと思います」トップアスリートから直接指導を受けた子どもたちは…。参加した女の子「（阿部選手は）打ち込みでも強さが伝わってきました」参加した男の子「教わった技も使っていきたいです」その後の講演会では、初めて訪れたという富山の印象についても話しました。阿部詩選手「プライベートでも来たいなと思うくらい、風景も街並みも、空気もきれいで素晴らしい所だと思いました」「おすすめの温泉を教えてください」阿部選手は「ロサンゼルスオリンピックで金メダルをとって、またみなさんに見せに来たい」と話していました。