2026年に結成10周年を迎えるSHADOWSが9月23日、千葉・幕張メッセ 国際展示場4-6ホールにて大型ライブイベント＜超PMAM＞を開催することが発表となった。イベント＜超PMAM＞は、SHADOWSのアニバーサリーイヤーを象徴する企画のひとつとして開催されるもの。第一弾出演アーティストとしてSHADOWSの出演が決定した。出演アーティストは今後も追加発表される予定だ。なお、“RIOT STAGE”と“TRUCK STAGE”の2ステージが設置される同イ