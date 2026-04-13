2026年に結成10周年を迎えるSHADOWSが9月23日、千葉・幕張メッセ 国際展示場4-6ホールにて大型ライブイベント＜超PMAM＞を開催することが発表となった。

イベント＜超PMAM＞は、SHADOWSのアニバーサリーイヤーを象徴する企画のひとつとして開催されるもの。第一弾出演アーティストとしてSHADOWSの出演が決定した。出演アーティストは今後も追加発表される予定だ。

なお、“RIOT STAGE”と“TRUCK STAGE”の2ステージが設置される同イベントでは、それぞれ異なる熱量とコンセプトを持つステージ構成が見どころのひとつになるとのこと。

チケットはVIPスタンディングとスタンディングの2券種。VIPチケットには専用エリアや優先入場、限定特典などが付属する。オフィシャル1次先行受付は本日4月13日19:00より。

■ライブイベント＜超PMAM＞

9月23日(水/祝) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 4-6ホール

open10:00 / start11:30

▼出演者

SHADOWS / …and more

▼チケット

◯VIPスタンディング：￥15,000(税込)

・GOODS付

・VIP専用スタンディングエリア

・VIP優先入場口

・VIP専用トイレ

・VIPパス付き

・1ドリンク付き(アルコール含む)

◯スタンディング：￥9,500(税込)

【オフィシャル1次先行】

受付期間：4月13日(月)19:00〜4月26日(日)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/shadows-pmam/