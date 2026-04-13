SHADOWS、結成10周年大型イベント＜超PMAM＞を幕張メッセにて9月開催
2026年に結成10周年を迎えるSHADOWSが9月23日、千葉・幕張メッセ 国際展示場4-6ホールにて大型ライブイベント＜超PMAM＞を開催することが発表となった。
イベント＜超PMAM＞は、SHADOWSのアニバーサリーイヤーを象徴する企画のひとつとして開催されるもの。第一弾出演アーティストとしてSHADOWSの出演が決定した。出演アーティストは今後も追加発表される予定だ。
なお、“RIOT STAGE”と“TRUCK STAGE”の2ステージが設置される同イベントでは、それぞれ異なる熱量とコンセプトを持つステージ構成が見どころのひとつになるとのこと。
チケットはVIPスタンディングとスタンディングの2券種。VIPチケットには専用エリアや優先入場、限定特典などが付属する。オフィシャル1次先行受付は本日4月13日19:00より。
■ライブイベント＜超PMAM＞
9月23日(水/祝) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 4-6ホール
open10:00 / start11:30
▼出演者
SHADOWS / …and more
▼チケット
◯VIPスタンディング：￥15,000(税込)
・GOODS付
・VIP専用スタンディングエリア
・VIP優先入場口
・VIP専用トイレ
・VIPパス付き
・1ドリンク付き(アルコール含む)
◯スタンディング：￥9,500(税込)
【オフィシャル1次先行】
受付期間：4月13日(月)19:00〜4月26日(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/shadows-pmam/
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