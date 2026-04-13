14日(火)は西日本で雨が降るでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■14日は西から天気下り坂 九州は本降りの雨九州では13日(月)の夜から徐々に雨雲が広がりそうです。あす14日(火)九州は午前中から雨で、雨脚の強まる所もあるでしょう。午後は中国地方も次第に雨が降り出す見込みです。夕方以降は四国も雨の降る所があるでしょう。■北日本、東日本は日傘？雨傘？まず、北日本と北陸は一日よく晴れるため、日傘が活躍