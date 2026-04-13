14日(火)は西日本で雨が降るでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■14日は西から天気下り坂 九州は本降りの雨

九州では13日(月)の夜から徐々に雨雲が広がりそうです。あす14日(火)九州は午前中から雨で、雨脚の強まる所もあるでしょう。午後は中国地方も次第に雨が降り出す見込みです。夕方以降は四国も雨の降る所があるでしょう。

■北日本、東日本は日傘？雨傘？

まず、北日本と北陸は一日よく晴れるため、日傘が活躍しそうです。関東甲信〜東海も晴れ間は出ますが、内陸を中心に、にわか雨がありそうです。夜は関東南部の平野部でも雨の降る所があるでしょう。こちらは晴雨兼用の傘があると安心です。

■気温は近畿〜関東で広く5月並み

14日(火)の朝の最低気温は西日本で平年より高い傾向です。

【14日(火)予想最低気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 6℃（＋1 4月下旬）

仙台 7℃（＋1 4月中旬）

新潟 8℃（＋3 4月下旬）

東京 13℃（±0 5月上旬）

名古屋 12℃（＋1 4月下旬）

大阪 15℃（＋1 5月上旬）

福岡 17℃（＋2 5月下旬）

日中の最高気温は東日本と近畿で広く5月並み。長野や大阪は25℃と夏日になる予想です。一方、雨の福岡は朝からあまり気温が上がらないでしょう。

【14日(火)の予想最高気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 14℃（±0 4月下旬）

仙台 15℃（ -3 4月中旬）

新潟 17℃（ -4 4月中旬）

東京 23℃（ -1 5月中旬）

名古屋 23℃（±0 5月上旬）

大阪 25℃（＋3 5月中旬）

福岡 20℃（ -3 4月中旬）

■天気は春らしく周期変化

15日(水)は九州〜東北南部で曇りや雨となるでしょう。東海や関東、東北は16日(木)の朝まで雨が残りそうです。その後、17日(金)〜18日(土)にかけては西日本中心に雨が降る予想です。19日(日)は広い範囲で晴れて行楽日和となるでしょう。気温は平年より高い日が多く、特に18日(土)〜20日(月)にかけては全国的に5月並みの陽気となりそうです。

■台風4号は猛烈な勢力に 気になるこの先の進路は？

13日(月)15時現在、大型で猛烈な勢力の台風4号は、マリアナ諸島を北西方向に進んでいます。

台風はこの先も北上を続け、14日(火)サイパンを直撃しそうです。その後、15日(水)頃からは次第に進路を北寄りから北東に変えて、週末は小笠原諸島の南東の海上を進みそうです。小笠原諸島では週後半、高波や強風などの影響が出るおそれがありますので、ご注意ください。