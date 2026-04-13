漫画原作者として活動する「片栗粉」さんが自身のXで紹介した、「イタリア人絶許ディップ」なるおつまみレシピが、5万件を超える「いいね」を集める大反響を呼んでいます。本場イタリアでは「魚介と濃厚なチーズは合わせない」という伝統的なタブーがあることに由来した、なんとも挑戦的なネーミングです。「バカうめえからやってみな」と自画自賛するこの魅惑のレシピ。果たしてどれほどの味わいなのか、再現して確かめてみる