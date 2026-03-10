有名実業家の河原由次氏が、新幹線内の自席で大阪みやげの定番「551蓬莱の豚まん」を食べようとしたところ、隣の乗客に注意されたという顛末を自身のXに投稿したのは3月4日だった。「河原氏は《大阪→東京の新幹線お腹減ったから新大阪駅で551の豚まん買って、車内で食べてたら隣のおっさんに言われた。「551は新幹線で食べちゃダメだろ」》と注意されたことを綴っています。これに対して《は？こんなことわざわざ言ってくる