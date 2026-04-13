韓国6人組グループ・IVEが、現在開催中のワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』の日本公演として、6月24日に東京ドーム公演を開催することが決定した。【別カット】色気あふれる…グジュアリーなIVE・ウォニョン2度目となるワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』は、2025年10月31日、11月1日、2日に韓国・ソウル公演（KSPOドーム）からスタートし、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアな