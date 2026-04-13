IVE、東京ドーム公演決定 ワールドツアー日本公演として6月24日開催
韓国6人組グループ・IVEが、現在開催中のワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』の日本公演として、6月24日に東京ドーム公演を開催することが決定した。
【別カット】色気あふれる…グジュアリーなIVE・ウォニョン
2度目となるワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』は、2025年10月31日、11月1日、2日に韓国・ソウル公演（KSPOドーム）からスタートし、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなどを巡る大規模なワールドアリーナツアーとなる。4月18日、19日には京セラドーム大阪にて公演が開催され、2日間で6万人以上を動員する予定だ。
今回発表された東京ドーム公演は、4月16日午後6時よりファンクラブ最速先行受付がスタートする。
2024年9月に前回のワールドツアーのファイナルとして開催された初の東京ドーム公演では、2日間のチケットが即日完売。9万5800人を動員し、日本のファンを熱狂させた。今回の日本公演では、5月27日リリースの日本4th EP『LUCID DREAM』から新曲を初披露する予定だ。
IVEは、2021年12月に韓国でデビューし、韓国の音楽番組でガールズグループ歴代最速1位を獲得。2022年には新人賞と大賞を相次いで受賞し、同年末には『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。2023年11月からは11ヶ月にもおよぶ初のワールドツアーを実施し、19ヶ国28都市で37公演を開催。合計42万人を動員した。ファイナルでは東京ドーム公演を開催した。
■IVE WORLD TOUR 'SHOW WHAT I AM' IN JAPAN
6月24日（水） 東京・東京ドーム 開場午後4時30分／開演午後6時30分
【別カット】色気あふれる…グジュアリーなIVE・ウォニョン
2度目となるワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』は、2025年10月31日、11月1日、2日に韓国・ソウル公演（KSPOドーム）からスタートし、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなどを巡る大規模なワールドアリーナツアーとなる。4月18日、19日には京セラドーム大阪にて公演が開催され、2日間で6万人以上を動員する予定だ。
2024年9月に前回のワールドツアーのファイナルとして開催された初の東京ドーム公演では、2日間のチケットが即日完売。9万5800人を動員し、日本のファンを熱狂させた。今回の日本公演では、5月27日リリースの日本4th EP『LUCID DREAM』から新曲を初披露する予定だ。
IVEは、2021年12月に韓国でデビューし、韓国の音楽番組でガールズグループ歴代最速1位を獲得。2022年には新人賞と大賞を相次いで受賞し、同年末には『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。2023年11月からは11ヶ月にもおよぶ初のワールドツアーを実施し、19ヶ国28都市で37公演を開催。合計42万人を動員した。ファイナルでは東京ドーム公演を開催した。
■IVE WORLD TOUR 'SHOW WHAT I AM' IN JAPAN
6月24日（水） 東京・東京ドーム 開場午後4時30分／開演午後6時30分