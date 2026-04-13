現役を引退したフィギュアスケート女子シングルでミラノ・コルティナ五輪銀、世界選手権金メダリストの坂本花織さん（２５）が１２日放送の日本テレビ系スポーツ情報番組「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）にスタジオ生出演した。世界選手権では日本人選手最多の４勝。番組では坂本さんが現役時代の数々の演技や名シーンを映像とともに紹介した。またスタジオには坂本さんのスケート人生を