阪口珠美（撮影・村上順一） 元乃木坂46の阪口珠美がこのほど、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』に出演。「sugar nineスペシャルステージ」では元欅坂46の鈴本美愉と浴衣姿で、「ヴェールルージュ 美容専門学校 スペシャルステージ」ではソロでビタミンカラーのトップス姿でランウェイを歩いた。ステージ後にはインタビューに応じた。春らしい鮮やかな黄色の衣装で登場した