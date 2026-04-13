

阪口珠美（撮影・村上順一）

元乃木坂46の阪口珠美がこのほど、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』に出演。「sugar nineスペシャルステージ」では元欅坂46の鈴本美愉と浴衣姿で、「ヴェールルージュ 美容専門学校 スペシャルステージ」ではソロでビタミンカラーのトップス姿でランウェイを歩いた。ステージ後にはインタビューに応じた。

春らしい鮮やかな黄色の衣装で登場した阪口は、「ドキドキずっとしてたんですけど、憧れのランウェイを無事に歩くことができてとっても楽しかったです」と声を弾ませた。

今回の衣装について「すごく春がワクワク待ち遠しくなるお洋服でした」と語り、別のステージで披露した浴衣についても「ちょっと大人っぽい色味のちょっと大人な浴衣に挑戦できてすごく嬉しかったです」と振り返った。

この日のために体調管理も徹底した。「なるべく塩っぽいものを食べないようにしたりとか、あと半身浴をたくさんしました」と明かした。メイクも普段の可愛らしいスタイルとは異なり、「大人っぽくもありつつ柔らかさもある」ピンクブラウンを取り入れたことで、「すごく新鮮な気持ちでした」と語った。

舞台裏では、元欅坂46の鈴本美愉ら気心の知れた仲間と過ごし、リラックスできたようだ。「10年以上前から鈴本美愉ちゃんとはお友達なので、こんなにリラックスしてランウェイ歩けるんだっていうぐらい、すごく落ち着いて楽しくランウェイできました」と笑顔を見せた。

そんな阪口は活動の原動力になっている源は「オムライス」という。「食べるともうパワーがみなぎってきます」と笑顔を見せた。