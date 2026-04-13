本拠地・レンジャーズ戦で先発

【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、本拠地のレンジャーズ戦に先発し、4回5安打2失点で今季初勝利はならなかった。最速98.3マイル（約158.2キロ）、防御率6.23。

毎回走者を背負う苦しい投球だった。初回無死一、二塁のピンチではシーガー、バーガー、ピーダーソンと3者連続三振。2回2死二、三塁ではデュランを空振り三振、ニモを三邪飛に仕留めた。

しかし、3回に捕まった。先頭・カーターに右中間へ同点ソロを浴びると、同2死一、二塁からスミスの右前適時打で勝ち越しを許した。“朗希コール”が響いた3回2死満塁ではデュランを一ゴロに打ち取った。4回は1死から四球を与えたが、後続を仕留めた。4回94球（ストライク53球）を投げ、5安打2失点、6奪三振5四球だった。

佐々木は今季は2試合登板で0勝1敗、防御率7.00。前回5日（同6日）の敵地・ナショナルズ戦で日米通じて自己ワースト6失点を喫した。5回90球（ストライク57球）を投げて2被弾を含む5安打、3四球5奪三振の内容だった。今季3試合目の登板も勝ち星はならなかった。（Full-Count編集部）