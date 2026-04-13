春は出会いと別れの季節とはいえ、あまりにも突然に多くの「別れ」が訪れたら驚いてしまう。4月上旬、ガールズちゃんねるに「職場の一斉退職、経験ありますか？」https://girlschannel.net/topics/6094268/というトピックが立ち、驚きの実態が話題となったた。トピックを立てた女性は状況をこう書いている。「私の職場は、3月でパートさんや新卒含めて10人が辞めていきました。全部で、50人ほどしかいない職場なのにかなり多いなー