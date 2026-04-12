お笑いコンビのEXITがMCを務めるフジテレビの新トーク番組『NEXiT!!(ネクスト)』(毎月1回木曜深夜放送 ※関東ローカル)が、30日(24:45〜)にスタート。放送終了後からFODで配信される。(左から)EXITのりんたろー。、兼近大樹番組タイトルの『NEXiT!!』(ネクスト)は、「NEXT」と「EXIT」を掛け合わせたもの。EXITが待つ「NEXiTハウス」に、“次＝NEXiT”なモノやコトを持つゲストが訪れ、これから来る新たなトレンドや注目テーマを掘