YouTuberアイドルグループ「おこさまぷれ〜と。」の元メンバー・りんたろーさんのFLASHデジタル写真集「りんたろーおこさまじゃいられない」がリリースされました。 【写真】立命館大学卒業の知性とIカップボディが武器の佐野なぎささんチャンネル登録者数100万越えの「おこさまぷれ〜と。」を脱退し、現在は個人で活動するりんたろーさん。FLASH初となるデジタル写真集となった今作。迫力満点のバストを武器に爽やかで健康的な