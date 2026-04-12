東京女子プロレスは11日（日本時間12日）、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー・グレート・カナディアン・ヘイスティングス・レースコース＆カジノで、同国初の日本の女子プロレス興行「VancouverPremiereDAY1」を開催した。超満員札止めの観衆を集め、16日（同17日）に米ネバダ州ラスベガスで行われるプリンセス・オブ・プリンセス選手権試合の前哨戦は“究極の女戦士”J−RODが王者・荒井優希組を撃破し王