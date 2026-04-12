パ・リーグ西武２☓―１ロッテ＝延長１０回＝（１２日・ベルーナドーム）ブレない心が最高の結果をもたらした。西武・林安可が実力の一端を示したのは１―１の延長１０回１死。ロングの内角直球を捉えて右翼席に運んだ。来日５０打席目で生まれた待望の１号がサヨナラ弾となり「ホームランは想定外」と、うれしい悲鳴を上げた。台湾・統一で２０年に３２本塁打、９９打点の成績を残して新人王を獲得。２４年のプレミア