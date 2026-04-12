54歳の妻、33歳の夫の21歳差ラブラブ夫婦に試練が到来。定期検査で嚢胞に異常が見つかり、「私、がんかも」と動揺したと明かした。【映像】お風呂も一緒…54歳女性とイチャつく21歳年下夫ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロ