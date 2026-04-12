54歳の妻、33歳の夫の21歳差ラブラブ夫婦に試練が到来。定期検査で嚢胞に異常が見つかり、「私、がんかも」と動揺したと明かした。

【映像】お風呂も一緒…54歳女性とイチャつく21歳年下夫

ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが “女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合った。

レギュラー放送回で話題になったのが、みどりさん（54）とイサムさん（33）の21歳差夫婦。みどりさんはイサムさんより21歳年上で、イサムさんはみどりさんの娘の同級生だった。イサムさんが30歳の時、みどりさんに“一目惚れ”。2人は自宅で常に近距離をキープし、お風呂にも一緒に入るほどラブラブだ。

前回の取材後、定期検査でみどりさんの体に変化が見つかったそう。みどりさんには元々嚢胞があったが、急に巨大化。大きな病院で検査することに。みどりさんは激しく動揺し、イサムさんに「私、がんかも」と打ち明けた。

「こんな早くに介護になってしまう、迷惑をかけてしまうんじゃないか。最悪、終わりになってしまうのでは」と不安を抱えたみどりさん。そんなみどりさんためにイサムさんは仕事で休みをとり、細胞診にずっと付き添い。みどりさんの不安を払拭した。

検査の結果しこりは良性だったが、みどりさんはこの出来事をきっかけに「命は有限。21歳の差があるから、その日は普通の夫婦より早くきてしまう。だったら一日を楽しく、今2人で仲良くいられる時間を大事にしよう」と思いを強めたと語った。