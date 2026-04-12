るるぶ&more.からの予約が便利！ ▶▶るるぶトラベルのお得な宿泊予約はコチラ！鳴子温泉の旅館・ホテルをチェックする 鳴子温泉ってどんなところ？鳴子温泉は、宮城県大崎市に位置する東北を代表する名湯。その歴史は承知4年（837）にさかのぼり、古くから「奥州三名湯」のひとつに数えられてきました。鳴子温泉を中心に5つの温泉地が集まり、それらをまとめて鳴子温泉郷とよびます。温泉郷全体で370本以上の