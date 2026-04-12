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鳴子温泉は、宮城県大崎市に位置する東北を代表する名湯。その歴史は承知4年（837）にさかのぼり、古くから「奥州三名湯」のひとつに数えられてきました。鳴子温泉を中心に5つの温泉地が集まり、それらをまとめて鳴子温泉郷とよびます。

温泉郷全体で370本以上の源泉をもち、日本にある10種類の泉質のうち7種類が揃う“湯の王国”です。また、「宮城伝統こけし」発祥の地としても知られ、温泉街の散策も楽しめます。



鳴子温泉へのアクセス方法

鳴子温泉へは、電車・車・飛行機の3通りでアクセスできます。

アクセス方法

ルート

所要時間

電車

東京駅（東北新幹線）→仙台駅→古川駅（陸羽東線）→鳴子温泉

約3時間

車

浦和IC（東北自動車道）→古川IC→国道47号経由→鳴子温泉

約5時間

飛行機

仙台空港（仙台空港アクセス鉄道）→仙台駅（東北新幹線）

→古川駅（陸羽東線）→鳴子温泉

約1時間30分

※表は左右にスクロールできます※車の所要時間は目安です。道路状況により異なります。



なお、仙台〜鳴子温泉間の高速バスは、令和7年10月より全面運休となっています。



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鳴子温泉郷5つの温泉地の泉質と特徴

鳴子温泉郷は、「鳴子温泉」「東鳴子温泉」「川渡温泉」「中山平温泉」「鬼首温泉」の5つの温泉地で構成されています。

各温泉地はそれぞれ異なる泉質をもち、同じ温泉郷でも湯の色・香り・肌ざわりが大きく異なります。5つの温泉地の特徴を比較してから、目的に合った湯めぐりを計画すれば、より充実した旅になるはず！

温泉地

泉質

おもな効能

鳴子温泉

硫黄泉・酸性泉・炭酸水素塩泉など複数

動脈硬化症・高血圧症・慢性皮ふ病・糖尿病・美肌など※

東鳴子温泉

炭酸水素塩泉（重曹泉）

胃腸病・動脈硬化症・肝臓病・美肌など※

川渡温泉

硫黄泉・単純温泉

糖尿病・慢性婦人病・美肌など※

中山平温泉

アルカリ性単純温泉

高血圧症・慢性皮ふ病・糖尿病・美肌など※

鬼首温泉

単純温泉

慢性消化器病・美肌など※

※表は左右にスクロールできます

※神経痛・筋肉痛・疲労回復・冷え性などは、泉質を問わずすべての温泉に共通する「一般的適応症」として認められています。

それぞれの温泉地を詳しく解説します。



鳴子温泉

鳴子温泉は、温泉郷の中心部に位置し、奥州三名湯のひとつに数えられる最大のエリアです。硫黄泉・酸性泉・炭酸水素塩泉など複数の泉質が混在し、宿ごとに湯の色や香りが異なります。共同浴場「滝の湯」「早稲田桟敷湯」の2カ所では日帰り入浴も可能で、温泉街の散策と合わせて気軽に湯を楽しめます。



東鳴子温泉

東鳴子温泉は、炭酸水素塩泉（重曹泉）が中心の温泉地。重曹泉は皮膚表面の汚れや古い角質をなめらかに落とす作用があり、「美肌の湯」として知られています。江戸時代には仙台藩主伊達家専用の「御殿湯（ごてんゆ）」が置かれた歴史ある湯治場で、今も昔懐かしい雰囲気の温泉街が残っています。



川渡温泉

川渡温泉は、開湯1000年以上の歴史をもち、しびれや歩行障害に効能があるといわたことから「脚気川渡（かっけかわたび）と古くからうたわれた名湯です。硫黄泉と単純温泉を中心とし、自律神経不安定症や不眠症への効果が泉質別適応症として認められています。江合川（荒雄川）沿いに木造りの宿が並ぶ静かな温泉街は、長期滞在の湯治に向いています。



中山平温泉

中山平温泉は、アルカリ性単純温泉の「うなぎ湯」で知られる温泉地。アルカリ度が高くとろりとした独特の肌ざわりから「うなぎ湯」とよばれ、美肌の湯として人気があります。紅葉の名所・鳴子峡まで車で約5分とアクセスも良く、秋の旅行先として特に人気が高いエリアです。



鬼首温泉

鬼首温泉は、大崎耕土国定公園内のカルデラ盆地に位置する温泉地。泉質は単純温泉で刺激が少なく、子どもや肌の敏感な方にも入りやすい湯です。約10分おきに熱湯が噴出する「鬼首間欠泉」をはじめ、スキー・キャンプ・渓流釣りなどアウトドアアクティビティも充実しています。



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鳴子温泉の人気観光スポット

鳴子温泉郷には、温泉だけでなく四季折々に楽しめる観光スポットが点在しています。今回は特におすすめの3カ所をご紹介します。

●鳴子峡

●潟沼（かたぬま）

●日本こけし館

それぞれ詳しくご紹介します。



鳴子峡

栗駒国定公園の一角、鳴子温泉から中山平温泉にかけて約4.5km続く大谷川の渓谷。深さ約80〜150mの典型的なV字渓谷の岩肌と緑が見事な渓谷美を見せます。

特に4月下旬〜7月上旬には新緑が、10月下旬〜11月上旬にはブナ、ナラ、カエデなどの紅葉が広がり格別な景観となります。渓谷の鑑賞は、国道47号に架かる大深沢橋の北側の新展望台や、南側の鳴子峡レストハウスや鳴子峡駐車場付近にある見晴し台や展望デッキから。鳴子峡沿いにあった鳴子峡遊歩道は一部開放されています。鳴子峡駐車場から紅葉の林の中を歩く約2.2km約1時間の大深沢遊歩道を歩いてみましょう。



潟沼（かたぬま）

標高461mの胡桃ケ岳の麓にあるカルデラ湖。天候などによって、湖面の色がエメラルドグリーンなどに変わります。湖畔1周30分の遊歩道も。また、スタンドアップパドルボード体験（5〜10月、第2・4土曜、毎週日曜）は、「Naruko Earth Sports」にて要予約。



日本こけし館

鳴子峡入口近くの鳴子公園内にあるこけし専門の展示施設。童話作家で、こけし研究家の深沢要氏のコレクションを中心に、東北各地のこけしや高松宮殿下秘蔵のこけしなど約5000本を展示しています。絵付け体験1500円もで可能。所要30分。



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鳴子温泉の旅行スタイル別おすすめの楽しみ方

鳴子温泉郷は、湯治宿からリゾート型ホテルまで宿泊施設の幅が広く、さまざまな旅のスタイルに対応できる温泉地。ひとり旅から家族連れ、カップルまで、それぞれの楽しみ方をご紹介します。



ひとり旅

鳴子温泉郷は古くから「湯治の湯」として知られ、環境省から国民温泉保養地にも指定されています。連泊しながら複数の泉質を試す「プチ湯治」スタイルが今も根付いていて、体の不調をゆっくり和らげたいひとり旅に適した環境が整っています。

湯めぐりチケット（6枚綴り1300円）を使えば、自分のペースで複数の共同浴場や日帰り入浴施設を回ることができます。



女子旅

東鳴子温泉の重曹泉や、中山平温泉のアルカリ性単純温泉（うなぎ湯）など、美肌効果が期待できる泉質が豊富で、女子旅の目的地として人気があります。鳴子温泉神社は縁結び・子宝・安産のご利益があるとされ、女性の参拝客が多く訪れます。こけしシール付きの御朱印も授与されていて、旅の記念になります。

こけし工房での絵付け体験では、工人に教わりながら世界にひとつのオリジナルこけしを作ることができます。小規模なお店が多いため、訪問前に事前予約の要否を確認しておくと安心です。



子連れ・家族

「日本こけし館」では数千体のこけし展示に加え、工人によるろくろ実演の見学や絵付け体験ができます。絵付けしたこけしはその日のうちに持ち帰れるため、家族の思い出づくりにもぴったり。

鬼首間欠泉は約10分おきに熱湯が噴き出す自然スポットで、子どもが喜ぶダイナミックな体験ができます。

鳴子温泉駅前のゆめぐり広場にある足湯・手湯は無料で利用でき、温泉が初めての子どもでも気軽に楽しめます。



カップル

秋の紅葉シーズン（10月下旬〜11月上旬）には、鳴子峡のV字峡谷が赤や黄色に染まり、ふたりで歩く遊歩道として特におすすめです。

「潟沼」では気候や温度によって湖面の色がエメラルドやブルーに変化する幻想的な景色を楽しめます。ボートでの湖上散策もでき（11月下旬〜4月下旬は閉鎖）、特別感のある時間を過ごせます。

温泉街のそぞろ歩きでは、硫黄の香りが漂う街並みを歩きながら、土産店や足湯に立ち寄る、ゆったりとした時間を過ごせます。



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鳴子温泉のグルメ

鳴子温泉郷は山に囲まれた立地から、山菜やきのこなど山の幸を生かした料理が充実しています。温泉街ならではの名物グルメを3つご紹介します。

●栗だんご

●山菜・きのこそば

●温泉たまご

それぞれ詳しくご紹介します。



栗だんご

鳴子温泉を代表する名物グルメ。つきたての柔らかいお餅に大粒の栗を丸ごと包み、醤油ベースのみたらしあんをかけたシンプルな甘味で、明治時代末期に「湯治客に喜ばれるお茶請けを」と考案されたことが始まりとされています。

賞味期限は当日限りのため、温泉街でできたてをいただくのがおすすめです。



山菜・きのこそば

鳴子温泉郷は山形県と隣接する山間部に位置していて、春は山菜、秋はきのこと、季節ごとに旬の食材が手に入る環境です。

地元の食堂では、ワラビ・ゼンマイ・ウドなどの山菜と、なめこ・舞茸・ひらたけなどのきのこをたっぷり使った「山菜きのこそば」が名物メニューのひとつとなっています。鶏肉のうまみが溶け込んだとろみのあるだしが特徴で、湯めぐりの合間のランチとして地元住民にも観光客にも親しまれています。



温泉たまご

鳴子温泉の源泉を使って作る温泉たまごは、温泉街ならではのグルメ。源泉の成分が浸透し、黄身はもっちりとした濃厚な食感、白身はとろりとした口当たりに仕上がります。温泉街の商店で購入できるほか、湯めぐり駐車場内の「温泉たまご工房」では、生卵と専用セットを購入して自分で作る体験も楽しめます。食べ歩きの一品としてもおすすめです。



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鳴子温泉のお土産

鳴子温泉郷には、伝統工芸品から銘菓まで、旅の記念にふさわしいお土産が揃っています。おすすめの4品をご紹介します。

●鳴子こけし

●鳴子漆器

●こけし絵付け体験

●わらび餅

それぞれ詳しくご紹介します。



鳴子こけし

鳴子温泉を代表するお土産です。首を回すと「キュッキュッ」と音が鳴るのが最大の特徴で、胴に首をはめ込む「首入れ」とよばれる独自の技法によるものです。

胴には「重ね菊」模様が描かれ、昭和56年（1981年）に国の伝統的工芸品に指定されています。現在も約50人の工人が手作りで製作していて、温泉街の工房やこけし店で購入できます。



鳴子漆器

江戸時代の寛永年間（1624〜1643年）に創始されたとされる、約400年の歴史をもつ伝統工芸品。平成3年（1991）には経済産業大臣指定の伝統的工芸品に指定されています。

木目を生かした「木地呂塗り」や、墨流しのマーブル模様が美しい鳴子独自の「龍紋塗り」など複数の技法があります。使い込むほどに木目が浮かび上がる経年変化も魅力で、椀・箸・盆など日常使いの品が揃っています。



こけし絵付け体験

温泉街には、こけしの白木に絵付けできる工房が複数あります。工人に教わりながら伝統的な「重ね菊」模様や自由なデザインを描くことができ、その日のうちに持ち帰れます。小規模な工房が多いため、訪問前に予約の要否を確認しておくと安心です。



わらび餅

栗だんごと並ぶ鳴子土産の定番。良質なわらび粉を使ったもちもちとした食感が特徴で、温泉街の菓子店で販売されています。喫茶スペースを併設した店舗では、その場で味わうこともできます。



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鳴子温泉郷は、日本にある10種類の泉質のうち7種類の泉質が楽しめる、東北屈指の温泉地。湯めぐりチケットを活用した泉質の違いを楽しむ湯めぐりをはじめ、「鳴子峡」や「潟沼」などの自然スポット、伝統工芸のこけしや漆器、栗だんごなどの名物グルメまで、温泉以外の魅力も充実しています。

ひとり旅の湯治から家族旅行まで、さまざまなスタイルで楽しめるのが鳴子温泉郷の強みです。四季によって異なる表情を見せる温泉街を、ぜひ訪れてみてください。



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Photo：pixta

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください

