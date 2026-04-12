◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 2-0 巨人（12日、東京ドーム）ヤクルトが先発投手陣の好投もあり2連勝。巨人との同一カード3戦目を完封勝利とし、カード勝ち越しを決めました。前日には先発・山野太一投手が7回2失点の好投で両リーグ最多の3連勝。これに続きたい12日の先発・高梨裕稔投手は初回から三者凡退の好投を見せ、その後もリズムのいいピッチングを続けます。結果、6回まで四死球0・無安打のパーフェクトピッチング。7回