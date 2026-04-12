◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 2-0 巨人（12日、東京ドーム）

ヤクルトが先発投手陣の好投もあり2連勝。巨人との同一カード3戦目を完封勝利とし、カード勝ち越しを決めました。

前日には先発・山野太一投手が7回2失点の好投で両リーグ最多の3連勝。これに続きたい12日の先発・高梨裕稔投手は初回から三者凡退の好投を見せ、その後もリズムのいいピッチングを続けます。結果、6回まで四死球0・無安打のパーフェクトピッチング。7回には1アウトから中山礼都選手のヒットを浴びるも、後続を打ち取り7回85球、被安打1、奪三振5、無失点の好投を見せました。

打線は3回、対する巨人の先発・井上温大投手の前に先頭からの連打でチャンスメイク。ゴロの間に先制します。さらに5回にも四球とヒットなどで2アウト2、3塁の好機をつかみ、岩田幸宏選手のタイムリーで1点を追加しました。

8回には、これがプロ初登板となった増居翔太投手が1アウト1、2塁とピンチを招くも、後続を2者連続三振とし無失点。最終回を新守護神・キハダ投手が抑え、完封勝利としました。