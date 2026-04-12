歌手の鈴木亜美（44）が12日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、激辛好きエピソードを明かした。人気オーディション番組「ASAYAN」のオーディションから選出され、98年に「lovetheisland」で歌手デビュー。99年発売の「BETOGETHER」が大ヒットし、NHK紅白歌合戦に初出場した。結婚して3児を出産。近年では、テレビ番組で激辛料理をペロリと食べる姿から、“激辛女王”の異名を持つ。