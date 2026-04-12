◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人（11日、東京ドーム）今季初の連敗を『2』でストップさせたヤクルト。試合後、池山隆寛監督がインタビューに応じました。先発の山野太一投手は7回2失点の好投で両リーグトップの3勝目。「今年はすごく状態が良い感じがする。このままの状態で維持できるように、しっかり試合を作れるように」と今後の期待を寄せました。また、3番キャッチャーとして、打撃では先制2点タイムリー3ベース。守