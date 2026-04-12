◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人（11日、東京ドーム）

今季初の連敗を『2』でストップさせたヤクルト。試合後、池山隆寛監督がインタビューに応じました。

先発の山野太一投手は7回2失点の好投で両リーグトップの3勝目。「今年はすごく状態が良い感じがする。このままの状態で維持できるように、しっかり試合を作れるように」と今後の期待を寄せました。

また、3番キャッチャーとして、打撃では先制2点タイムリー3ベース。守備でも山野投手を支えた鈴木叶選手については「粘り強くリードした。3番に据えてるのでね、いいところで打ってくれました」と活躍を称えています。

初回にツーベース、7回に追加点となる4号ソロホームランを放ったサンタナ選手については「まだまだ状態が上がってこないけど、今日はいいところの一発と、チャンスを作って広げてくれたので良かった」とコメント。「また明日、一戦必勝で戦っていきますんでよろしくお願いします」の言葉。

昨季東京ドームでは、1勝8敗と苦しんだヤクルト。カード勝ち越しで、再び勢いをつけにかかります。