例年4月2週目に入ると各局の新番組がスタートしていくが、今春は報道・情報番組の改編が際立っている。フジテレビは『めざましテレビ』と『ノンストップ！』の放送時間を拡大し、61年間続いた情報・報道番組の放送枠が消滅した。一方、日本テレビは土曜22時台に24年ぶりとなる新報道番組を立ち上げたものの、発表から1か月以上が経過しても番組名や出演者が明かされないという異例の事態が続いていた。業界関係者からは「もはやテ