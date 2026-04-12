レコードプレーヤーに憧れているけど、「価格が高そう」、「配線が大変かも」と、ハードルが高いと感じてあきらめてしまっている人も多いはず。そこで、レコードプレーヤーの入門機としてオススメしたいのが、amadana（アマダナ）から登場した「PR30」（4万6200円）です！シンプルな佇まいのこのレコードプレーヤー、こう見えてスピーカーを内蔵した一体型。別途スピーカーを用意する必要がなく、この1台で音楽を再生できるのが初