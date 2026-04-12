重厚なダイカストアルミ合金製ターンテーブル採用！奥行きのあるサウンドを奏でるレコードプレーヤー

レコードプレーヤーに憧れているけど、「価格が高そう」、「配線が大変かも」と、ハードルが高いと感じてあきらめてしまっている人も多いはず。そこで、レコードプレーヤーの入門機としてオススメしたいのが、amadana（アマダナ）から登場した「PR30」（4万6200円）です！

シンプルな佇まいのこのレコードプレーヤー、こう見えてスピーカーを内蔵した一体型。別途スピーカーを用意する必要がなく、この1台で音楽を再生できるのが初心者にとってはうれしいところ。

スピーカー一体型だと音質が気になるところですが、低音を担当するBassスピーカー×2基と、高音を担当するTreble スピーカー×2基の、合計4基のスピーカーを搭載していて（10W×4）、“Quad Balance Audio System”によって臨場感のある迫力のサウンドを実現。また、木製ボディが、スピーカーのエンクロージャーのような音の奥行き感を生み出します。

なお、RCA出力やヘッドホン端子によって、大型スピーカーやアンプ、ヘッドホンと有線接続して音楽を流すことも可能。また、AUX INで外部機器の音を内蔵スピーカーで再生することもできます。

各パーツにもこだわっており、ターンテーブルは高剛性で回転に安定感のあるダイカストアルミ合金製となっています。駆動方式には安定のベルトドライブ式を採用。ターンテーブルに乗せるフェルト素材のマットも付属します。

レコードは7インチ、10インチ、12インチの全サイズに対応していて、回転数は33回転と45回転に対応。

ピッチコントロールや音量は、キャビネット右側にあるノブで直感的な操作が可能です。トーンアームコントロールと再生終了時のオートストップ機能も搭載しています。

音を読み取るカートリッジには針交換がラクな“VM型”を採用していて（ATN3600LC）、針が破損してしまった時も自分で交換することが可能です。

ブラックで統一されたシンプルなデザインの筐体は、部屋の中では存在感を放ち、インテリアとしても部屋のアクセントに。木目調のデスクやキャビネットとの相性も抜群です。

価格も手が届きやすく、はじめての1台にもオススメなスピーカー一体型のレコードプレーヤー。慣れてきたら、お気に入りの外部スピーカーに繋いだりしてみて好みのサウンドも追及して楽しんでみては？

>> amadana

＜文／GoodsPress Web＞

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