◇プロ野球セ・リーグ DeNA4-3広島(11日、横浜スタジアム)DeNAが広島に4-3で勝利し、この日の打順の組み替えについて語りました。この日は前回の中日戦から打順を大きくいじり、2番にヒュンメル選手、3番に度会隆輝選手、4番に佐野恵太選手を置いて臨みました。相川監督は「これが現状のベストメンバーですし、今日選ばれたメンバーが戦い抜くそれだけです」と語りました。投手を8番、9番に三森大貴選手を置いたことについて「(先