◇プロ野球セ・リーグ DeNA4-3広島(11日、横浜スタジアム)

DeNAが広島に4-3で勝利し、この日の打順の組み替えについて語りました。

この日は前回の中日戦から打順を大きくいじり、2番にヒュンメル選手、3番に度会隆輝選手、4番に佐野恵太選手を置いて臨みました。

相川監督は「これが現状のベストメンバーですし、今日選ばれたメンバーが戦い抜くそれだけです」と語りました。

投手を8番、9番に三森大貴選手を置いたことについて「(先発の)東(克樹)は投手の中ではいいものはありますし、小技もできるピッチャーなので、9番に野手を置いてもいい攻撃ができるのではと思いました」と意図を明かしました。

この日出場選手登録されたルーキーの宮下朝陽選手がスタメン出場で初ヒットを放ちましたが、「実は急きょだったのでスタメン出場は、その中で思い切ってプレーをしてくれました」と評価しました。

また試合前の練習は参加していたもののベンチ外となった筒香嘉智選手については「カゼとかそんなんじゃなく、ちょっと今日は試合に出るコンディションではなかっただけで、登録を外すとかも考えていないです。とにかくコンディションが戻ったらまた試合に出る形です。練習の中でちょっとくずれた、決してカゼでもインフルエンザでもないです」とチームではインフルエンザが広まっていますがそれを否定し、試合前のコンディションを見ての判断と説明しました。