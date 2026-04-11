◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子チャンピオンシップ準々決勝第２日（１１日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナほか）２戦先勝のチャンピオンシップ（ＣＳ）が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のＮＥＣ川崎が、ホームで同８位の埼玉上尾をセットカウント３―０（２５―１８、２５―１９、２５―１５）で下した。３―１で勝った１０日の第１戦に続き、ＣＳ２連勝で準決勝進出を決めた。来季にイタリア１