◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ女子 チャンピオンシップ準々決勝 第２日（１１日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナほか）

２戦先勝のチャンピオンシップ（ＣＳ）が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のＮＥＣ川崎が、ホームで同８位の埼玉上尾をセットカウント３―０（２５―１８、２５―１９、２５―１５）で下した。３―１で勝った１０日の第１戦に続き、ＣＳ２連勝で準決勝進出を決めた。

来季にイタリア１部セリエＡ・ミラノに移籍が決まっているアウトサイドヒッター・佐藤淑乃が第１セット（Ｓ）中盤に鋭くバックアタックを突き刺すなど、攻守でもり立てた。第２Ｓの１１―７からは相手の守備をかわすフェイント。強いサーブ、多彩なスパイクで存在感を放った。エースの佐藤、得点源のオポジット、ヌワカロール、デイを軸に得点を重ねた。２―０の第３Ｓ後半にはオポジットで和田由紀子を投入。いきなりサービスエースを決めて、大歓声を浴びた。マッチポイントから佐藤が決めて、ストレート勝ちにつなげた。

プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（ＰＯＭ）には得点源のヌワカロールが輝いた。

他会場ではＣＳ初戦が行われ、ＲＳ２位のＳＡＧＡ久光は、ホームの佐賀・サロンパスアリーナで同７位の群馬を迎え撃ち、ストレート勝ちで先勝。同３位でＣＳ初進出したＰＦＵは、ホームの石川・とり野菜みそブルーキャッツアリーナで同６位の刈谷と対戦し、３―１で勝利。ＲＳ４位で昨季ＣＳ女王の大阪Ｍは、兵庫・グリーンアリーナ神戸で同５位の姫路との関西対決に挑んで３―１で退けた。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位８チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。準々決勝と準決勝はＲＳの上位チームのホームで催し、１位と８位、２位と７位、３位と６位、４位と５位が対戦。決勝は２５日〜２７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催し、日本一を決める。